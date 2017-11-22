Samanyolu Haber
Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı
/
22 Kasım 2017 16:49
Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı
Ukrayna seferini yapacak Ukrayna Havayolları'na ait iki yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
SHABER3.COM
Uçaklar arama için Atatürk Havalimanı’nda park alanına çekildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı
Sonraki Haber >>
Her şeyin sahibine iltica
Geceleri uyanıp, elleri semaya kaldırarak her şeyin sahibine iltica etmekten, gözyaşları içinde,...
'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'
ABD'de yaşayan vaiz Sacit Arvasi 5 kişilik Maden ailesinin Ege'de hayatlarını kaybetmelerinin ardından...
Dünyanın buna ihtiyacı var...
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Dünya'nın yeni bir nesle ihtiyaç var' dedi....
Savcılıkla anlaşmaya gitmeyi düşünüyor musunuz?
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün yeniden ABD'de hakim...
Rana Öztürk'ün bağışlanan organları hastalara naklediliyor
Antalya'da eşi tutuklanan ve zulüm görmesine dayanamayıp kalp krizi geçiren Rana Öztürk'ün vefatıyla...
TSK'dan ihraç edilen asker sayısı açıklandı
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TBMM'de yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrasında TSK'daki...
Zarrab'la da görüşen Türk avukat: İtirafçı olduğu kesinleşti
Rıza Sarraf'ın ABD'deki davasını yakından takip eden ve Rıza Sarraf'la da bir görüşme gerçekleştiren...
'Bosna Kasabı'na müebbet
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Sırp komutan Ratko Mladic'e soykırım, insanlığa...
''Mazlumların ahı saltanatınızı da sarayınızı da yıkacak…''
''Bu davadan ne çıkar, Erdoğan bunu nasıl göğüsler bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey var: Ege...
Beşiktaş tarih yazdı
Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto'yu ağırlayan Beşiktaş, geriye düştüğü maçı...
Kütahyalılar: Bu adamın bizimle ilgisi yok
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Beyaz TV canlı yayınında kendisine yapılan bir şakayla ilgili...
Almanya'da iltica uzmanı avukatla bir görüşme...
''Avukat Victor, “Dante, bir mülteci… En güzel eserlerini de bu mültecilik döneminde yazmış…...
Tweet
Dünyanın buna ihtiyacı var...
'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'
15 Temmuz ve Hizmet hareketi
Her şeyin sahibine iltica
Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...
Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar
Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?
Yaşadığımız süreç Hizmet Gönüllülerine ne mesaj veriyor ?
Bütün yönleriyle Zarrab davası
Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ABD ile vize krizinde önemli gelişme: 3. ülke kriteri geliyor
İbrahim Kalın'dan Zarrab davası yorumu: Bunu yapmaya mecburduk
Dolar'dan yeni tarihi rekor
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:18:11