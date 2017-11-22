Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı /22 Kasım 2017 16:49

Atatürk Havalimanı’nda 2 uçağa bomba ihbarı

Ukrayna seferini yapacak Ukrayna Havayolları'na ait iki yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

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Uçaklar arama için Atatürk Havalimanı’nda park alanına çekildi.
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