Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da 29 kişi 'Türkiye adına casusluk' iddiasıyla gözaltına alındı /22 Kasım 2017 16:04

Mısır'da 29 kişi 'Türkiye adına casusluk' iddiasıyla gözaltına alındı

Mısırlı savcılar, Müslüman Kardeşler üyesi olduğundan şüphelenilen 29 kişi hakkında Türkiye adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla 2 haftalık gözaltı kararı aldı.

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Mısır'da, Türkiye adına casusluk yaptıkları ve bu ülkede terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler'e katıldıkları suçlamasıyla 29 kişi başsavcının emriyle gözaltına alındı.

Savcılık 29 şüphelinin Mısır'daki insanlara yasa dışı olarak Türkiye merkezli sunucular vasıtasıyla uluslararası aramalar yapmaları için yardım ettiğini öne sürdü.

Savcılığın açıklamasında şüpheliler bu aramaları Mısır'ın durumu hakkında bilgi almak amacıyla dinleyerek Türk istihbaratına iletmekle suçlandı.

Aramalardan elde edilen gelirin ise Mısırlıları hükümete karşı kışkırtma amacıyla söylenti ve yalan haber yayan ve Mısır dışında kurulan medya platformları için harcandığı öne sürüldü.

Kara para aklama ve lisanssız döviz ticareti yapmakla da suçlanan sanıkların uyrukları belirtilmedi.

Müslüman Kardeşler hareketinden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında yaygın protesto gösterileri üzerine askeri darbeyle devrilmesinden bu yana Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Mursi'nin devrilmesinin ardından Mısır, Müslüman Kardeşler hareketini terör örgütü ilan etti ve üst düzey üyelerinin çoğunu tutukladı.
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