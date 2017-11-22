Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye'de bilinmeyen sosyal medya şirketi Facebook'u geçti /22 Kasım 2017 17:04

Türkiye'de bilinmeyen sosyal medya şirketi Facebook'u geçti

Türkiye'de çok fazla bilinmeyen Çin'li teknoloji şirketi Tencent, 523 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak Facebook'u geçti.

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Çinli sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması Wechat’in sahibi Tencent firması piyasa değeriyle Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndaki piyasa değeri gün içinde yüzde 2,38 artarak 523 milyar dolara ulaşan Tencent Holdings Ltd. Facebook’u geride bıraktı.

Tencent, Apple, Google, Microsoft ve Amazon’un ardından dünyanın en değerli teknoloji sıralamasında 5. sıraya yerleşti. Bu gelişme üzerine Facebook’un değerinde ciddi bir artış gözlendi ve şirketin piyasa değeri 528 milyar dolara ulaştı ve Tencent’i yeniden geçti. 

Tencent’in sahip olduğu uygulama ve yazılımların bazıları şu şekilde:

-QQ Messenger
-WeChat
-Qzone
-Tenpay
-Tencent Games
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