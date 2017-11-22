Türkiye'de bilinmeyen sosyal medya şirketi Facebook'u geçti

Çinli sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması Wechat’in sahibi Tencent firması piyasa değeriyle Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndaki piyasa değeri gün içinde yüzde 2,38 artarak 523 milyar dolara ulaşan Tencent Holdings Ltd. Facebook’u geride bıraktı.





Tencent, Apple, Google, Microsoft ve Amazon’un ardından dünyanın en değerli teknoloji sıralamasında 5. sıraya yerleşti. Bu gelişme üzerine Facebook’un değerinde ciddi bir artış gözlendi ve şirketin piyasa değeri 528 milyar dolara ulaştı ve Tencent’i yeniden geçti.





Tencent’in sahip olduğu uygulama ve yazılımların bazıları şu şekilde:





-QQ Messenger

-WeChat



-Qzone



-Tenpay



-Tencent Games