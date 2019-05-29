Samanyolu Haber /Teknoloji / Ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlatılmıştı: UFO şikayetleri arttı /29 Mayıs 2019 09:02

Ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlatılmıştı: UFO şikayetleri arttı

Elon Musk'ın SpaceX uzay teknolojisi şirketi dünyaya güvenilir, ucuz ve hızlı internet sağlamak amacıyla 60 adet 'Starlink' uydusunu geçtiğimiz günlerde Florida’dan uzaya fırlatmıştı. Yörüngeye fırlatılan ilk 60 uydu, birçok UFO ihbarına neden oldu. Astronomlar ise uyduların gökyüzünü kirlettiğinden yakınıyor.

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Fırlatmadan kısa bir süre sonra amatör gökbilimci Marco Langbroek, Hollanda’nın üstünden tek sıra halinde geçen uyduların görüntülerini yayımlamıştı. Hollandalı UFO sitesi UFO Meldpunt, tek sıra halinde gelen uydular hakkında 150’den fazla ihbar aldıklarını söyledi. Site, ayrıca bu ihbarlardan bazılarının, bunların UFO olabileceğini iddia ettiğini söyledi.

Hollandalı yayımcı Nederlandse Omroep Stichting’e konuşan bir tanık, “Ne olduğuna anlam veremedim. Rusya, ABD’ye mi saldırıyordu? Yoksa onlar UFO muydu? Gerçekten, hiçbir fikrim yoktu” dedi.

SpaceX’ten yapılan açıklamada, uyduların dünyanın yörüngesindeyken ayrılacağı, yani onları birbirine bu kadar yakın bir şekilde görmenin bundan sonra mümkün olmayacağı ifade edildi.

Şirket, uyduların boyutları sebebiyle gece gökyüzüne bakıldığında onları görmenin pek olası olmadığını söylemişti. Ancak bazı gökbilimcilere göre, Starlink uydularının üstündeki güneş panelleri ışığın normalden fazla parlamasına sebep olmuş olabilir.

Bu arada astronomlar, SpaceX’in Starlink uydularının gece gökyüzünü kirlettiğini savunarak şikâyetçi oldu.

Güneybatı Araştırma Enstitüsü astronomu Alex Parker “İnsanların SpaceX’in Starlink uyduları hakkında heyecanlı olduğunun farkındayım, ama beni düşündürüyor. Çok parlaklar ve bu uydulardan çok daha fazlası olacak. Eğer SpaceX, bahsettiği gibi 12.000 uyduyu da fırlatırsa, yıldızlar yerine artık uyduları göreceğiz” dedi.
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