Atalay Demirci için müebbet ve 15 yıl istendi

Mahkemeye gönderilen iddianamede Demirci'nin, Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmaları delil olarak sunuldu. Savcılığın hukuki bir gerekçe bulamadığı için Twitter konuşmalarını delil olarak sunduğu iddianamede Demirci'nin, üzgün olan Hakan Şükür'ü teselli etmeye çalışması suç olarak sunuldu.





Demirci'nin Enes Kanter'den borç istemesiyle ilgili konuşması ve Kanter'e yönelik ''Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim'' şeklindeki ifadelerini iddianameye yazan savcı, Demirci hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.





Demirci ifadesinde darbe girişimi ile ilgili kimseden duyum almadığını ve yasadışı hiçbir faaliyetinin olmadığını belirtmişti.