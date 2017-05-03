Samanyolu Haber /Gündem / Atalay Demirci için müebbet ve 15 yıl istendi /03 Mayıs 2017 11:06

Atalay Demirci için müebbet ve 15 yıl istendi

Yandaş medyanın hedef göstermesinin ardından tutuklanan tiyatro sanatçısı Atalay Demirci hakkında iddianame düzenlendi. Demirci'nin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Mahkemeye gönderilen iddianamede Demirci'nin, Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yapmış olduğu Twitter konuşmaları delil olarak sunuldu. Savcılığın hukuki bir gerekçe bulamadığı için Twitter konuşmalarını delil olarak sunduğu iddianamede Demirci'nin, üzgün olan Hakan Şükür'ü teselli etmeye çalışması suç olarak sunuldu.

Demirci'nin Enes Kanter'den borç istemesiyle ilgili konuşması ve Kanter'e yönelik ''Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim'' şeklindeki ifadelerini iddianameye yazan savcı, Demirci hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istedi.  

Demirci ifadesinde darbe girişimi ile ilgili kimseden duyum almadığını ve yasadışı hiçbir faaliyetinin olmadığını belirtmişti.
<< Önceki Haber Atalay Demirci için müebbet ve 15 yıl istendi Sonraki Haber >>

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Malezya’da ikinci kaçırılma olayı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Trump soruya kızıp röportajı yarıda bıraktı

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Belçikalı siyasetçi 1 Mayıs'ta bıçaklandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

30 metreden füze gönderdi ve kaleciyi çaresiz bıraktı

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Yıldırımın çarpma anı böyle görüntülendi

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Bina bir anda patlatılınca olan oldu...

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Afrika'da zirai sulama sorununu Hizmet Okulu öğrencileri çözecek

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!

Bamteli: ÜFLEMEKLE SÖNMEZ, SÖNDÜRÜLEMEZ!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:09