Samanyolu Haber /Gündem / ''Bu bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir" /03 Mayıs 2017 11:33

''Bu bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir"

Tayyip Erdoğan, Baykal'ın 'Abdullah Gül Başkan adayı olsun' önerisine bu bir virüs hareketidir cevabını verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "Kabine revizyonu gündemimizde yok" dedi.

Erdoğan, CHP Antalya milletvekili Baykal'ın, eski Cumhurbaşkanı Gül'ün başkanlık referandumunda 'Hayır' oyu veren yüzde 49'luk kesimin cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki açıklamasını ise "Bu bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir" sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan şöyle devam etti: Sayın Baykal bu işlerle oynamayı bıraksın kendi işine baksın. Başının çaresine baksın.

Erdoğan, Rusya'daki en önemli gündemlerinin Suriye olacağını söyledi...


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