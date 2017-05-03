Samanyolu Haber /Medya / Meczup bu kez doğru söylüyor /03 Mayıs 2017 10:57

Meczup bu kez doğru söylüyor

AKP'li Fatih Tezcan: Evlilik programları kaldırılamaz çünkü Turkuvaz Grubu ve ATV'ye müdahale edecek güçte siyasi gücü olan özerk kurum yok.

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Kendisine AKP'ye yakın bazı kanallarda ambargo uygulandığı için bu kanallar hakkında konuşmaya başlayan yandaş Fatih Tezcan, "evlilik programlarının kaldırılmaması" üzerinden iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Grubu ve ATV'yi de hedef alan açıklamalar yaptı.

"RTÜK ahlaksız evlilik programlarını kaldırmadı ve yakın gelecekte de kaldıramaz. Sebebi basit ama kimse konuşamaz. Yine ben anlatayım" diyen Tezcan'ın Twitter'da kullandığı ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

*Sizce bu ülkede herhangi bir konuda Turkuvaz Grubu ve ATV'ye müdahale edebilecek güçte siyasi güce sahip özerk bir kurum var mı?

*ATV dahil tüm kanallardaki evlilik programlarında dönen reklam vesaire paralarından haberiniz var mı? Bir dostum "kimse inanamaz" demişti.

*Casting ajanslarından ucuza kiralanan tipler, evlilik programlarının arkasındaki toplum mühendislerinin çizdikleri rolleri oynuyorlar.

*Mesela 'Muhafazakar hedef kitle'yi ekrana mıhlamak için İzmir erkeklerinin 'yakından' tanıdığı bir hatun ekrana başörtü takılıp çıkarılıyor.

*Bizim gibi bu pislikleri deşifre edecek isimler medyadan uzak tutulunca, saf halkımız bu oyunları yiyor, ne de olsa başörtülü diye izliyor.

*ATV'deki program kaldırılırsa Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Fox Tv'deki anında kaldırılır.

*ATV = Turkuvaz = Kalyoncular. (Kalyoncular Devlet ihalelerini alıyor.) Kısacası: RTÜK'ün ATV'ye yaptığı gider, ATV'nin ancak hoşuna gider.
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