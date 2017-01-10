Ataköy Camii'nde cenaze namazında tente çöktü...

Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Bazı vatandaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.





Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin de yaralandığını söyledi.