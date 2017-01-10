İşte Milli Eğitimin geldiği nokta

Döşemealtı İlçesi’nde bulunan OSB içindeki OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 6 Ocak Cuma günü tüm öğrenci ve öğretmenler İstiklal Marşı töreni için okul bahçesinde toplandı. Başında şapka olan A.E. adlı 9’uncu sınıf öğrencisinin, İstiklal Marşı söylendiği sırada sürekli yanındaki arkadaşlarıyla sohbet ettiğini gören nöbetçi öğretmen Elhan Hadak, tören sonrası öğrencinin başına vurup şapkayı çıkarttı.





Bunun üzerine A.E. ve yanındaki H.D.Ç. ve S.S.C. adlı öğrenciler ile adları belirlenemeyen 2 öğrenci daha öğretmene yumruk atmaya başladı. Yaklaşık 4-5 öğrencinin saldırısına uğrayan öğretmeni, diğer öğretmen ve öğrenciler araya girerek kurtardı.





Diğer öğretmen ve öğrencilerin sakinleştirmeye çalıştığı A.E., H.D.Ç. ve S.S.C.’yi odasına götürmek isteyen okulun Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy, okulun giriş kapısında öğrencilerle tartıştı. Tartışma sırasında öğrenciler müdür yardımcısını da yumrukladı. Törende çıkan kavga okulun güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.





ÖĞRENCİLER UZAKLAŞTIRILDI









