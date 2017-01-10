Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a dava açan 21 kişiye gözaltı /10 Ocak 2017 18:04

Erdoğan'a dava açan 21 kişiye gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açan 21 kişiye Cemaat operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cemaat'e yönelik "İnlerine gireceğiz" sözleriyle kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek dava açan 21 kişiden 17'si gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Şubat 2014 tarihinde Hizmet Hareketi'ne yönelik, "İnlerine gireceğiz" şeklinde hakaretlerde bulunmasıyla ilgili aralarında esnaf, öğretmen ve muhtarların da buluduğu 21 kişi, bunun hakaret kabul edilmesi için Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Antalya Başsavcılığı da dava açan bu kişiler hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', 'örgüte mali destek sağlamak', 'örgüte eleman temin etmek' gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 9 kişi daha önce gözaltına alınırken, diğer 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde H.K., A.K, E.K, M.S., N.H., S.T., İ.K., A.D., N.Ö., S.A., H.E. ve M.Ç.'nin kaldığı adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi bulunamadı.
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