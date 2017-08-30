Samanyolu Haber /Gündem / Aslı Erdoğan’ın pasaportuna el konuldu /30 Ağustos 2017 17:11

Aslı Erdoğan’ın pasaportuna el konuldu

Kendisine verilecek barış ödülünü almak üzere Almanya’ya yolculuk etmesi planlanan yazar Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı. Erdoğan, Almanya’da kendisine verilecek barış ödülünü almaya gidemeyecek.

Aslı Erdoğan’ın pasaportuna el konuldu



Özgür Gündem davasında tutuklu yargılanan Aslı Erdoğan, 4 ay sonra görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Aslı Erdoğan’ın yurtdışına çıkış yasağı ise 22 Haziran’da kaldırılmıştı. Ancak alınan keyfi kararla Erdoğan’ın pasaportuna el konularak yurtdışına çıkışı engellendi.

Alman kanalı ZDF, Aslı Erdoğan’ın pasaportuna el konulduğu için törene katılamayacağını duyurdu. Ödül Erdoğan’a Türkiye’deki politik gelişmelere ilişkin yazdığı yazılarından dolayı verilecek.

PEN Onursal Üyesi de seçilen Aslı Erdoğan, daha öncede layık görüldüğü ödülleri, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için alamamıştı. Ödüller Türkiye’de yazara teslim edilmişti.
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