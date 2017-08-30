'Disiplin notu iyiyse ve başarıları varsa kesin cemaattendir'

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, TSK içindeki Gülen cemaati ile ilişkili olduğu düşünülen kişilerle ilgili yapılan çalışmalar absürd uygulamalarla devam ediyor.





Alt düzeydeki rütbelilere yoğunlaşan AKP ve TSK içindeki Perinçek sempatizanı unsurlar Dünyada eşi benzeri olmayan bir yazılım geliştirdi.





Normal şartlarda terfi için göz önünde bulundurulan kriterler şimdilerde geliştirilen bu yazılımla 'cemaate yakın asker' fişlemesi için kullanılmaya başlandı.Yazılımla, isimler üzerinden puanlama yapılıyor ve kişilerin Gülen cemaati ile olabilecek ilişkileri ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak değerlendiriliyor.





Programda, cemaate sempati duyabilecek askerleri ortaya çıkarmak için dikkat çeken başarı notları eksi puan olarak işlendi.





Buna göre programda, yurtdışı görevleri, iyi disiplin notları, hızlı terfi almaları, çeşitli başarıları, akademilerdeki görevleri gibi başlıklar ve ayrıcalıklar, eksi puan olarak sisteme yüklendi. Programa ismi girilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun bu kriterlere göre değerlendirilmelerinin ardından varılan sonuç ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak kategori ediliyor. Bu sonuçlara göre de askerin cemaate yakınlığı tespit edilmeye çalışılıyor.







