Hava kuvvetlerini biçen AKP eğitim için ABD'nin kapısını çaldı

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Türkiye’nin savaş uçağı filosunun çoğunluğunu 240 uçak ile Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16’lar oluşturuyor. Darbe girişimi sırasında 25 darbeci pilot F-16’larla uçmuş, bu pilotların 11’i de bizzat kritik noktaları bombalamıştı.







ABD PAKİSTAN'IN EĞİTMESİNİ KABUL ETMEDİ





Hava Kuvvetleri içindeki ihraçlar sonucu 1/1.5 olması gereken koltuk sayısı/pilot sayısı oranı Türkiye’de 1/0.8’e düşmüştü.





TSK’dan ayrılan pilotların geri dönüşü gibi tedbirlere yoğunlaşan hükümet, yeni savaş pilotları yetiştirmek için yurtdışında F-16 eğitmeni arıyor. Türkiye’nin arayışına tek olumlu yanıt Pakistan’dan geldi.





Ancak Pakistanlı F-16 pilot eğitmenlerinin Türkiye’ye getirilmesine ABD itiraz etti. Zira F-16’ların da aralarında bulunduğu ABD menşeili teçhizatın üçüncü ülkeler arasındaki alım satımı, bakım onarımı ya da teçhizata ilişkin eğitim ABD'nin onayına bağlı.





'GÖNDERİRSENİZ BURADA EĞİTİRİZ'





ABD'nin Pakistanlı eğitmenlere vetosu üzerine Türkiye, "O halde siz gönderin" teklifini yineledi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Pentagon’dan bu teklife de olumsuz yanıt geldi.





Türkiye'ye verilen yanıt "Yurtdışında pilot eğitilmesine ilişkin bir programımız yok. F-16 pilotlarınızı ABD’ye gönderirseniz burada eğitiriz" oldu.





Ancak Türk tarafının yeni pilotların eğitiminin Türkiye’deki üslerde ve kendi coğrafyasının koşullarında verilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.





Habere göre ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 eğitmeni gönderme konusundaki isteksizliğinin arkasında "kendi savaş pilotlarının önemli bölümünün şu an Suriye ve Irak’ta terör örgütü IŞİD'e karşı savaşta aktif görevde olması" var.