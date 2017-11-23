Samanyolu Haber /Gündem / Askeri araca saldırı: 2 asker yaralı /23 Kasım 2017 16:07

Askeri araca saldırı: 2 asker yaralı

Silopi İlçesi Çalışkan Beldesinde askeri zırhlı araca, roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

SHABER3.COM

Silopi İlçesi Çalışkan Beldesinde askeri zırhlı araca, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker yaralandı.
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