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Askeri araca saldırı: 2 asker yaralı
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23 Kasım 2017 16:07
Askeri araca saldırı: 2 asker yaralı
Silopi İlçesi Çalışkan Beldesinde askeri zırhlı araca, roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.
SHABER3.COM
Silopi İlçesi Çalışkan Beldesinde askeri zırhlı araca, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 asker yaralandı.
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