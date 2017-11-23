Samanyolu Haber /Gündem / İlde MHP'li belediye kalmadı /23 Kasım 2017 16:02

İlde MHP'li belediye kalmadı

Sinop'un Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, MHP’den istifa etti, Sinop'ta MHP'li belediye kalmadı.

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Özcan istifa açıklamasında ''Bizler lider, teşkilat ve doktrin ilkesini benimsemiş gönül erlerinin başka başka oyunların argümanları haline getirildiğimizi gördük.'' dedi

MHP’Lİ BAŞKAN: BAŞKA BAŞKA OYUNLARIN ARGÜMANI HALİNE GETİRİLDİK

Özcan, şöyle dedi:

“Yönetici kademesinde görev yaptığım sürece söylem ve eylemin aynı olmadığı bilakis algıda beyaz görünenin gerçekte siyah olduğunun farkına vardık. Bizler lider, teşkilat ve doktrin ilkesini benimsemiş gönül erlerinin başka başka oyunların argümanları haline getirildiğimizi gördük. Söylemde doğru olan her şeyin eylemde farklı olduğunu da gördük. Oysaki ‘Hüküm sahipleri için adaletli olmak ibadettir’ diye yetişen ve bunu bilen bir nesildik biz. Zamana, çağa ve teknolojiye ne kadınlarımız ne gençlerimiz ne de ülkemiz için bir projeye imza atılamadı. Bunları yapmak isteyenlerin de talepleri dikkate bile alınmadı. Yeni fikir, yeni söylem yeni insan demekti. Yeni insan da bizi yerimizden eder anlayışı bizim yıllardır muzdarip olduğumuz konulardı. Bizim Milliyetçilik duygumuz Türk milletini sevmek ve Türk milletine sadakat ile hizmet aşkı taşımak, vatana bağlılık duygusu içerisinde bulunmak ve Türk milletinin yükselmesi için elinden gelen her fedakarlığı yapmak, çalışmak duygusu ve şuurudur.”
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