Akşener'den Nurettin Veren'le ilgili açıklama

Akşener özellikle namusuna dil uzatanlar ve müfteri Nurettin Veren'le ilgili Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu.





Akşener'in sözlerinden ilgili bölüm şöyle:





BAHÇELİ'Yİ DESTEKLEYEN BİR KİŞİ, TORUNUMUN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU YAZDI'





''Döndürüp söylüyorum ama anlatmam mümkün değil. Bir diğeri de benim için acı olan 19 Haziran kongresinden sonra Devlet Bey'in takımından onu destekleyen bir kişi torunumun gayrimeşru olduğunu yazdı ben bu kişiyi mahkemeye verdim. Kim olduğunu biliyorum. Kimin yakını olduğunu biliyorum. Hangi bilgisayardan yazıldığını da biliyorum. Ama hukuk şöyle işlemedi. Tayyip Bey bu işlere çok önem verir devri iktidarında, bana kocasını aldattı dendi torunum o zaman bir yaşındaydı gayrimeşru dendi ve hepsini mahkemeye verdim. En acısı şu IP bulamadılar. Bu mahkeme sonucunu zaman aşımı bürosuna gönderdiler. Bütün bunlar 'ölsem geriye dönmem'e sebep olan işlerdir. Yani hukuk bu kadar önemli. Nurettin Veren denen bir şahıs var. Mesela ben onu sahtekârlıktan mahkemeye verdim. Hâkimler doğru söylediğimi bildikleri için normalde sahtekârlıktan mahkemeye verdiğiniz için gelip sizin kriminal büroda imzanızın alınması lazım. O belgenin resmi belge olmadığını iddia ederek takipsizlik verildi. Ama imzam alınmadı. Şimdi böyle bir hukuk düzeninde yaşıyoruz. Onun için bütün bunlar insanın iradesini çok güçlendiriyor. ''