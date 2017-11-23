Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Nurettin Veren'le ilgili açıklama /23 Kasım 2017 16:36

Akşener'den Nurettin Veren'le ilgili açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiyi kurmadaki motivasyonunu anlattı

SHABER3.COM

Akşener özellikle namusuna dil uzatanlar ve müfteri Nurettin Veren'le ilgili Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan'a konuştu.

Akşener'in sözlerinden ilgili bölüm şöyle:

BAHÇELİ'Yİ DESTEKLEYEN BİR KİŞİ, TORUNUMUN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU YAZDI'

''Döndürüp söylüyorum ama anlatmam mümkün değil. Bir diğeri de benim için acı olan 19 Haziran kongresinden sonra Devlet Bey'in takımından onu destekleyen bir kişi torunumun gayrimeşru olduğunu yazdı ben bu kişiyi mahkemeye verdim. Kim olduğunu biliyorum. Kimin yakını olduğunu biliyorum. Hangi bilgisayardan yazıldığını da biliyorum. Ama hukuk şöyle işlemedi. Tayyip Bey bu işlere çok önem verir devri iktidarında, bana kocasını aldattı dendi torunum o zaman bir yaşındaydı gayrimeşru dendi ve hepsini mahkemeye verdim. En acısı şu IP bulamadılar. Bu mahkeme sonucunu zaman aşımı bürosuna gönderdiler. Bütün bunlar 'ölsem geriye dönmem'e sebep olan işlerdir. Yani hukuk bu kadar önemli. Nurettin Veren denen bir şahıs var. Mesela ben onu sahtekârlıktan mahkemeye verdim. Hâkimler doğru söylediğimi bildikleri için normalde sahtekârlıktan mahkemeye verdiğiniz için gelip sizin kriminal büroda imzanızın alınması lazım. O belgenin resmi belge olmadığını iddia ederek takipsizlik verildi. Ama imzam alınmadı. Şimdi böyle bir hukuk düzeninde yaşıyoruz. Onun için bütün bunlar insanın iradesini çok güçlendiriyor. ''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Nurettin Veren'le ilgili açıklama Sonraki Haber >>

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:49:21