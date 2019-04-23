Mussolini'nin torununun oğlu Avrupa seçimlerinde aşırı sağın adayı

50 yaşındaki Mussolini'nin adaylığı, Roma'da faşist mimarinin en meşhur örneklerinden "Kare Kolezyum" (İtalyan Medeniyeti Sarayı) önünde çekilen bir video ile duyuruldu. Videoda İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, adaylığını açıkladığı Mussolini'nin savunma sektöründe çalıştığını ve bir "vatansever" olduğunu vurguladı.





İsmini antik Roma diktatörü Jül Sezar'dan (Gaius Julius Caesar) alan Caio Giulio Cesare Mussolini, ailenin siyasete giren ilk üyesi değil. Benito Mussolini'nin torunu Alessandra Mussolini de 2014'teki seçimlerde, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Haydi İtalya'dan Avrupa Parlamentosu'na girmişti. Faşist diktatörün bir diğer torunu Rachele Mussolini de halen İtalya'nın Kardeşleri partisinden Roma Belediye Meclisi üyesi.





Benito Mussolini'nin oğullarından Vittorio Mussolini'nin torunu olan Caio Giulio Cesare Mussolini, dedesinin 1946'da kaçtığı Arjantin'de dünyaya geldi. 50 yaşındaki Caio Mussolini, İtalyan donanmasında görev aldı ve ülkenin en büyük savunma şirketi Finmeccanica'da yöneticilik yaptı. Mussolini'nin 12 yıldır Abu Dabi'de yaşadığı belirtiliyor.





"Zor bir soyadına sahip olduğunu" söyleyen Caio Mussolini, "Ben faşist değilim. Bence faşizm dedemle birlikte öldü. Soyadımla değil, yaptıklarım ve yapacaklarımla yargılanmak istiyorum" diyor. Ancak seçim afişleri ve sosyal medya kampanyaları, bu soyadından "faydalanmak" istediği izlenimini doğuruyor.





'Tanrı, Vatan, Aile'





İtalya'da sokaklara asılan seçim afişlerinde dev harflerle yazılmış "MUSSOLINI" ismi ve "tarih" vurgusu dikkat çekiyor. Sosyal medyada da "Mussolini yaz" etiketiyle kampanya yürütülüyor.





İtalyan basınına demeçler veren Caio Mussolini, faşizmle özdeşleşen "Tanrı, Vatan, Aile" sloganına da "Kopyalamayı sevmem ama Tanrı, Vatan ve Aile değerleri zamansızdır" diye sahip çıkıyor.





İtalyan siyasetinin en tartışmalı başlıklarından olan göç konusunda da, göçmen karşıtlığını bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye destek veriyor. Salvini'yi, şu anki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi olmadan, İtalya'nın Kardeşleri'nin de içinde yer aldığı sağ ittifakın başbakanı olarak görmek istediğini söylüyor.





İtalya'da geçen yıl Mart ayında yapılan genel seçimlere, İtalya'nın Kardeşleri, Lig ve Haydi İtalya partileri ittifak halinde girmişti. Ancak seçimlerden sonra Lig lideri Salvini, seçimde en çok oyu alan parti olan 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurmuştu.





'Büyük dedeye rağmen değil, onun sayesinde'





Mussolini ailesinden 3. torunun da politikaya girmesi gerek İtalyan basınında gerekse uluslararası medyada ses getirdi. Haber ve yorumlarda, Caio Mussolini'nin adaylığının "büyük dedesine rağmen değil, onun sayesinde" olduğu değerlendirmesi yapılıyor.





Haberlerde, İtalyan siyaset dünyasının merkezindeki isimlerin de yakın geçmişte Mussolini ve faşist döneme övgülerde bulunduğu da hatırlatılıyor.





Aralarında eski Başbakan Silvio Berlusconi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin de bulunduğu bu isimler, faşist rejimi özellikle "altyapı çalışmaları" nedeniyle zaman zaman övüyor.





Bu yaklaşım, İtalyan siyaset literatüründe "Mussolini iyi şeyler de yaptı" şeklinde bir "vecizeye" dönüşmüş durumda.





Geçen ay da Alessandra Mussolini'nin, dedesini savunmak için sosyal medya üzerinden Hollywood yıldızı Jim Carrey ile atışması gündem olmuştu.





Jim Carrey, Benito Mussolini ve sevgilisi Clara Petacci'nin infaz sonrası görüntülerini çizerek "Faşizmin neye yol açtığını merak ediyorsanız Benito Mussolini ve metresi Claretta'ya sorun" mesajıyla sosyal medyada paylaşmıştı. Alessandra Mussolini bu mesaja cevap yazarak Jim Carrey'ye "Sen bir p..sin" demişti.





(BBC Türkçe)