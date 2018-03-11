Samanyolu Haber /Dünya / 'Aşırı sağcı AFD'ye oy verenlerin hepsi Nazi değil' /11 Mart 2018 15:08

'Aşırı sağcı AFD'ye oy verenlerin hepsi Nazi değil'

Almanya'nın müstakbel Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağ popülist AfD'ye oy veren seçmenlerin hepsinin kayıp Naziler olmadığını söyledi. Spahn, CDU'nun bu seçmenleri geri kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

SHABER3.COM

Almanya’da Başbakan Merkel’in kabinesindeki bakanların tamamı belli oldu. Yeni hükümet 14 Mart’ta bakanların resmen yemin etmesiyle göreve başlayacak.

Almanya'da yeni kurulacak hükümette Sağlık Bakanı olarak görev almaya hazırlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Jens Spahn, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif'e (AfD) oy veren Alman seçmenleri geri kazanmak istediklerini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada Spahn, "Daha önce CDU'ya oy verip de şimdi AfD'yi seçen bir milyon seçmen kayıp Nazi değildir" dedi. Spahn, bu seçmenleri yeniden CDU'ya kazandırmak istediklerini kaydetti.

AfD'nin sağ kanadını temsil eden Björn Höcke gibi politikacıların "ırkçı, antidemokrat ve Yahudi düşmanı beyanlarda bulunduklarını ve toplumu kışkırtıp böldüklerini" vurgulayan Spahn, "Bu partiye oy veren herkes oyuyla kimi desteklediğini bilmeli" şeklinde konuştu.

"Kültürel güvenlik" vurgusu

Spahn, Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile kurulacak olan yeni büyük koalisyonun "devletin eylem kabiliyetine olan güveni geri kazanması" gerektiğini de söyledi.

Yeni kabinenin en genç bakanı olacak olan 37 yaşındaki Spahn, CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasına karşı benimsediği eleştirel tutumla tanınıyor.

24 Eylül 2017'deki seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alan AfD, Federal Meclis'te muhalefet partisi olarak varlık gösterecek. 24 Eylül'de yaklaşık 980 bin CDU seçmeninin AfD'ye kaydığı tahmin ediliyor.

DW
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Aşırı sağcı AFD'ye oy verenlerin hepsi Nazi değil' Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:30:27