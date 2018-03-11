Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de ömür boyu başkanlık yasası kabul edildi /11 Mart 2018 14:51

Çin'de ömür boyu başkanlık yasası kabul edildi

Çin Ulusal Halk Kongresi devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlandıran düzenlemenin kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliği teklifini kabul etti.

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Çin Ulusal Halk Kongresi bugünkü oturumunda 64 yaşındaki Devlet Başkanı Şi Cinping'in ömür boyu görevde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliği teklifini kabul etti. Yaklaşık 3 bin delegenin katıldığı oylamada 2 bin 958 delege anayasa değişikliğini kabul ederken, iki delege karşı yönde oy kullandı. Üç delege ise çekimser kaldı.

Çin Komünist Partisi'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifi devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasını öngörüyordu.

Mao ve Deng'den sonra ilk kez

2013 yılından beri devlet başkanı olan Şi, göreve geldikten sonra yetkilerini artırdı. Çin Komünist Partisi'nin geçen yıl yapılan kongresinde Şi'nin "Yeni Dönemde Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi" adını verdiği siyasi felsefesi, parti tüzüğüne eklenmişti.

Çin Ulusal Halk Kongresi bugünkü oylamada ayrıca parti tüzüğüne eklenen bu felsefenin anayasa girmesine de onay verdi. Böylece Şi'nin sosyalizm düşüncesi Çin Halk Cumhuriyeti'ne rehberlik eden ilkelere eklendi. Bugüne dek anayasada Mao Zedung ve Deng Şiaoping'in düşünce ya da teorileri yer alıyordu.  

Anayasa değişikliği ile Şi, görev süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da ömür boyu bu görevi sürdürebilecek. Devlet başkanlığı görevinin iki dönemle sınırlandırılması uygulaması, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un 1976 yılında hayatını kaybetmesinin ardından 1982'de Deng Şiaoping döneminde, "diktatörlüğün önünün kapatılması" amacıyla yürürlüğe konulmuştu.

DW
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