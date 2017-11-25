Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'da ölü sayısı 305'e çıktı /25 Kasım 2017 14:51

Mısır'da ölü sayısı 305'e çıktı

Mısır'da dün Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 305'e yükseldi.

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Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Mısır Başsvcılığı'ndan aktardığı açıklamada Ravda Camisi'ne yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 305'e yükseldiği ifade edildi.

ÖLENLER ARASINDA 27 ÇOCUK VAR

Ölenler arasında 27 çocuğun olduğu, yaralı sayısının da 128 olduğu açıklandı. Daha önce ölü sayısı 235 olarak açıklanmıştı.

'SALDIRGANLAR IŞİD BAYRAĞI TAŞIYORDU'

Mısır Başsavcılığı camiye 25-30 kişilik bir grubun saldırdığını ve saldırganların IŞİD bayrağı taşıdığını duyurdu.
Başsavcı Nebil Sadık saldırganların camiye 5 adet arazi aracıyla geldiğini, cami kapısında ve 12 pencerede pozisyon alan saldırganların içeridekilere ateş açtığını ve dışarıdaki 7 aracı da ateşe verdiğini anlattı.

Mısır'ın yakın tarihinin en ölümcül saldırısını üstlenen olmamıştı. Ancak IŞİD'in Mısır kolu Sina Yarımadası'nda yüzlerce asker ve polisi ve onlarla iş birliği yapan sivilleri öldürdü.

Ayrıca Sufilere ve Hristiyanlara yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmişlerdi.

Saldırıya uğrayan camiye de çoğunlukla Sufiler ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını destekleyenler gidiyordu.

Grup, Sina ve Mısır'ın diğer bölgelerinde yaptığı kilise bombalamaları ve silahlı saldırılarda 100'den fazla Mısırlı Hristiyan Kıpti'nin ölümüne yol açmıştı.
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