Artık ucunda ölüm olsa hazırım

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, Fox Tv’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener kurma hazırlığı süren partisi ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.







Akşener yeni partinin ilanı ile ilgili “Yetiştiremeyebiliriz ancak Ekim ayının 15’inde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Genel merkez binası bulmakta zorlandıklarını belirten Akşener “Kraldan çok kralcı insanlar türemiş” diyerek genel merkezi kiraya vermek için temasa geçtikleri kişilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindiklerini” savundu.





‘UCUNDA ÖLÜM OLSA HAZIRIM’





Geçtiğimiz yıl hakkında başlatılan çirkin kampanyaya da değinen Akşener “Kadınlar beni anlayacaktır. Çok ağırdı. Artık korku duvarını aştım. Artık bunun ucunda ölüm olsa hazırım” dedi.





PARTİNİN LOGOSU NE OLACAK?





Referandum sürecinde kendisiyle özdeşleşen “kınalı ele” de değinen Akşener “Bu benim işaretim oldu. Ancak partinin logosu değil” diye konuştu.





TEOG ELEŞTİRİSİ: OTORİTER BİR BABA GİBİ…





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TEOG kaldırılsın” talimatını da değerlendiren Akşener “Ben kendimi büyük bir evde otoriter bir babanın çocuğu gibi hissetmeye başladım ve herkes de böyle hissediyor.





Bir cumhurbaşkanın uzmanlarla konuşmadan akşam düşünüp sabah açıklama yapmasını yanlış kabul ederim” dedi. AKP’nin eğitim politikasını eleştiren Akşener “Derslik sayımız artmasına rağmen eğitim kalitesi düşüyor” diye konuştu.





‘BİZİMKİLER BAĞIRIR ÇAĞIRIR AMA BİR ŞEY ÇIKMAZ’





Kuzey Irak’ta yapılması planlanan ‘Bağımsız Kürdistan referandumu’na da değinen Akşener; “Barzani referandumda evet için çalıştı Türkiye’de. Dedim ki “Barzani’nin bu çalışmasının sonucu olarak istediği nedir” O süreçte ilk iş bayrağının asılması oldu. Şimdi bağırıyor çağırıyor da, artık ‘eyy’ in bir manası yok. Manevi olarak bir borcu olduğuna inandığına ve bu işi (referandum) aradan çıkarmaya çalışıyor. Bizimkiler bağırır çağırır ama bir şey çıkmaz. ABD aslında referanduma karşı. ABD önce Suriye’de bir Kürt devleti kurmak istiyor. Barzani’nin şu an yaptığı tamamen Türkiye’deki gelişmelere yönelik. Erteleyebilir” yorumunda bulundu.





ULU ÖNDER’E YAPILAN SALDIRILAR





Meral Akşener, son dönemde artan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetin kurucu unsurlarına yönelik saldırılara yönelik ise “Türkiye’de Atatürk’e, Zübeyde Hanım’a, cumhuriyetin kurucu unsurlarına sövmenin bir yaptırımı yok. Yapanın yanına kâr kalıyor” dedi. Zübeyde Hanım hakkında çirkin sözler sarf eden sözde tarihçi için de konuşan Akşener “O şerefsize sadece sosyal medyadan tepki gösterdiğiniz taktirde bunlar devam eder. Zübeyde Hanım ne yapmış bunlara. Bir anne, bir kadın. Son derece mütevazı bir kadın. Kadınlar tepki göstersin yoksa bu saldırılar artar” çağrısı yaptı.





‘KİM BANA F...’CÜ DİYORSA KENDİSİ F...’CÜDÜR’





Hakkında başlatılan “F...’cü” iddialarına da değinen Akşener: “Ölmüş anama, torunuma sövülüyor. Sayın Cumhurbaşkanıma çağrımdır. Ben bir tursunol kağıdıyım. Kim ‘Meral Akşener F...’cü’ diyorsa kendisi ya da eşi ya da kızı F...’cüdür. Kendisi de kriptodur” dedi. Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yapamıyor. F...’yü ben temizleyeceğim” diye konuştu. Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “Gitsinler İzmit’in Gündoğdu köyüne. Bırakın ailemi, köyümde F...’cü yok benim. Hodri meydan. Kim bu kadar iddialı söyleyebilir. Kaçacak derler diye pasaport bile almadım” dedi.





PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?





Akşener kurucu olacağı partinin isminin ne olacağına yönelik bir soruya ise “Partinin ismini belirlemedik daha. 30 seçenek var. Gerçekten henüz ben de bilmiyorum” yanıtını verdi. Parti çalışmaları kapsamında özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çalışmalar yapacağını belirten Akşener “Bitlis Ahlat’ta ev kiralayacağım” dedi.





2019’DA ADAY OLACAK MI?





Akşener, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya ise “Arkadaşlarım bunu istiyorlar ama esas olan milletin gönlünde ne olduğu. Ona bakacağız. Partimiz kurulsun, çalışmalar başlasın…” diye yanıt verdi. Akşener, “Erdoğan’ı yenebilecek misiniz?” sorusuna ise “Yeneceğime inanıyorum” yanıtını verdi.