'Sübliminal mesajla darbe' davası!

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Altan Kardeşler, Nazlı Ilıcak ve Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Gazeteciler, yazılarıyla ‘sübliminal mesajla 15 Temmuz darbe girişimine iştirak’ etmekte yargılanıyor.







İstanbul Çağlayan 26. ACM’de yapılacak ikinci duruşması henüz başlamadı. Davanın ilk duruşmasından sonrası âdil yargılama uyarısı yapan İngiltere-Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi de takip ediyor.





GAZETECİLERE 3 MÜEBBET İSTENİYOR





Davada Ahmet Altan, Prof. Dr. Mehmet Altan, Ekrem Dumanlı ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu 17 gazeteci hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin için “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan ayrıca ceza isteyen savcı, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan cezalandırılmalarını talep ediyor.





DARBEYİ ÖNCEDEN BİLME SUÇU!





Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak, darbe girişimini önceden bildikleri ve darbeye zemin hazırlamak yönünde propaganda yapmakla suçlanırken, 3 isim hakkında, darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, “Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.





GAZETECİLERE ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI





Gazeteciler Şemseddin Efe, Bülent Keneş, Osman Özsoy, Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek, Ali Çolak hakkında da “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu gazeteciler ve medya çalışanları için ayrıca “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.





REKLAMCIYA DA CEZA İSTENDİ





İddianamede, kapatılan Zaman Gazetesinin 10 Ekim 2015’de yayınlanan rekalm filmini çektiği tespit edilen ajansın sahibi Tibet Murat Sanlıman hakkında ise “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.