Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro uçtu! /19 Eylül 2017 10:09

Dolar ve Euro uçtu!

Kuzey Irak'taki referandum kararı ile yükselen dolar bu sabah 3.48'in üzerinde işlem görüyor. Euro ise 4.20 sınırına yaklaşıyor.

SHABER3.COM

Dolar ne kadar oldu? Kuzey Irak doları uçurdu

ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü sonuçlanacak toplantısı öncesi dolarda güçlenme EM para birimlerinde değer kaybına neden olurken, TSK’nın Silopi/Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurmasının Kuzey Irak’ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi jeopolitik riskleri artırmasıyla TL dün en çok değer kaybeden para birimi oldu. Dolar/TL bu sabah saat 08:24’te 3.4861/3.4872’den işlem görüyor. euro/TL ise 4.20’ye yaklaştı. Sabah saat 08:26’da euro/TL 4.1783/4.1801’den işlem görüyor.
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