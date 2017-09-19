Dolar ve Euro uçtu!

Dolar ne kadar oldu? Kuzey Irak doları uçurdu





ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü sonuçlanacak toplantısı öncesi dolarda güçlenme EM para birimlerinde değer kaybına neden olurken, TSK’nın Silopi/Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurmasının Kuzey Irak’ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi jeopolitik riskleri artırmasıyla TL dün en çok değer kaybeden para birimi oldu. Dolar/TL bu sabah saat 08:24’te 3.4861/3.4872’den işlem görüyor. euro/TL ise 4.20’ye yaklaştı. Sabah saat 08:26’da euro/TL 4.1783/4.1801’den işlem görüyor.