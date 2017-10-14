Samanyolu Haber /Gündem / Artık polis doğumhane kapısında değil hastanın odasında bekliyor /14 Ekim 2017 12:38

Artık polis doğumhane kapısında değil hastanın odasında bekliyor

Doğumunu bekleyen annenin odasında tutuklamak için polis bekliyor !

SHABER3.COM

Yer Balıkesir Özel Sevgi Hastanesi. Tarih öğretmeni Merve A. doğım yapmak için hastaneye başvuruyor. Araması olduğu gerekçesi ile polis hemen hastaneye geliyor.  İlk bebeğini 9. Ayında kaybetmiş bir anne adayı olan Merve A. doğumu beklerken başına hemen bir polis konuyor.  

Daha önceleri doğumhane kapısında bekleyen polis şimdi hasta odasında bekliyor.. Doğum yapacak anneyi psikolojik baskı altına alan bu görüntü son dönemde yaşanan hukuksuzluklar arşivinde yerini alıyor 
Hasta odasındaki bekleyen polisin rahat tavırları da dikkat çekiyor
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