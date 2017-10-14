'Adam ne desin, biz derin devletin uzantısıyız mı desin?'





Perinçek'in partisinin oy alamadığı halde Erdoğan'ın siyasi çizgisini nasıl kendi noktalarına çektiklerinin ve devlete hakim olmada nasıl AKP ile aynı paralelde yürüdüklerinin cevabının verilmediği mülakatta sunucu dolaylı yoldan Perinçek'ten gücünün kaynağı olan derin devlet ve Ergenekon yapılanmasını soruyor, elbette ki cevap yerine demogoji alıyor.





Yayının ardından sosyal medyada çokça paylaşılan videoda, 'adam ne desin, biz derin devletiz bu cesaretin kaynağı bu mu desin' ve 'Perinçek cevap veremeyeceği, herkesin birbirine sorduğu sorulara muhatap oldu' gibi yorumlar yapıldı

Doğu Perinçek Habertürk televizyonu özel yayınında gazeteci Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Sunucunun 'Türkiye'nin en az oy alan partisini neden Rusya, İran gibi ülkeler muhatap alıyor, 'bu gücünüzün kaynağı ne' ve 'iktidara gelmekle ilgili kendinizi kandırıyor olabilir misiniz?' sorularına ilginç cevaplar verdi.