Artık ölmek de pahalı: Mezara da zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclisten havale edilen toplam 28 madde, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Görüşmede mezar yerlerine de zam yapıldı.





Komisyonda Asri Mezarlığı'nda bulunan 151 mezar yeri için mezar yeri fiyatının 7 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkartılması ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan 105 adet mezar yerinin adet fiyatının da 4 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkartılması teklifi komisyonlardan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi.





MEZARLIK YERLERİNE FAHİŞ ZAMMA 'REVİZE' DEDİ





Mezarlık fiyatlarındaki zam hakkında komisyonda açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanvekili Bahattin Karakaş, “Mezar yeri ücretlerinin revize edilmesiyle alakalı olarak ilgili birimden teklif geldi. Daha önceden Asri Mezarlığı‘nda bir mezar yeri 7 bin TL iken 10 bin TL olarak değerlendirilmesi ve Kıranköy Mezarlığı'ndaki bir mezar yeri ücretinin de 4 bin TL yerine 10 bin TL olarak değerlendirilmesi husus söz konusu oldu. Burada 4 bin liradan neden 10 bin lira olması ya da 7 bin liradan neden 10 bin lira olması sorulabilir. Çevre Koruma Daire Başkanlığı'ndan gelen bilgiye göre Kıranköy Mezarlığı'nda fiyat artımı, yeni mezar yeri için mezarlığın dışından ada parseli oraya katılmış durumdadır. Dolayısıyla o ek maliyet getirmiştir" dedi.





'MEZARLIĞA YÜKSEK TALEP VAR'





Karakaş sözlerinin devamında ise şunları söyledi: "Bu iki mezar yerine de yüksek talep söz konusudur. Dolayısıyla her ikisine de eşit anlamda talep olması nedeniyle 2 mezarlıkta da aynı ücretin alınması belirlenmiştir. Asri Mezarlığı'nda 151, Kıranköy Mezarlığı'nda da 105 olmak üzere toplam 256 adet mezar yeri vardır."





Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da buralardaki mezarlık yerinin oldukça az olduğunu, Derecik Mezarlığı'nda ise mezar yerlerinin cenaze halinde 150 TL, ikinci mezar yerinin ise 350 TL olduğunu açıkladı.





MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ: BU FİYATA VATAN CADDESİ'NDEN YER ALINIR





Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan muhalefet partili üyeler ise bu mezarlık fiyatlarıyla İstanbul Vatan Caddesi'nden yer alınabileceği ironisini yaptılar ancak maddeye de destek verdiler.





Sözcü'nün aktardığı habere göre konuşmaların ardından madde oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi. Havale edilen maddeler, mecliste onaylandıktan sonra karara bağlanacak.