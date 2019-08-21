Fabrika bahane arsası şahane: Şeker fabrikasını satın alan aile üzeri havuzlu villa yaptı

Bor Şeker Fabrikası’nın satışa konu olmayan 625 bin metrekarelik arazisini hülle yaparak devralan Dişli ailesinin, devlette kalan şeker fabrikasının üstündeki sendika binasını yıkarak kendilerine havuzlu villa yaptırdıkları ortaya çıktı. Devlet arazisi gasp edilerek yapılan havuzlu villa Nisan ayından bu tarafa Dişli ailesi tarafından kullanılırken, Özelleştirme İdaresi ise bu skandala göz yumdu. Şeker fabrikasının satışa konu olmayan arazisinin üstündeki sendika binasının yıkılarak yerine havuzlu villa yapılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin kullanıldığı iddiaları ise tepkilere neden oldu.





İHALE ADRESE TESLİM SATIŞ OLARAK TARİHE GEÇECEK!





Milli Gazete'de yer alan habere göre, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sırasında hükümet, kamuoyundan tepkiler üzerine fabrikaların değerli arazilerinin satışa konu olmayacağını açıklamıştı.





Ancak Bor Şeker Fabrikası’nda yaşanan skandal, satışa konu olmayan arazilerin alıcı firmalar tarafından gasp edildiğini gözler önüne serdi. Özelleştirme İdaresi, Bor Şeker Fabrikası’nın 625 bin metrekarelik arazisinin satış ihalesini 12 Eylül’de yapacak. Yapılacak ihale, şeker fabrikasının hülle yoluyla devrinden sonra adrese teslim arazi satış ihalesi olarak tarihe geçecek.





Özelleştirme İdaresi, Temmuz ayında çıktığı ilanda, yapılara ait bilgilerde havuzlu villayı göstermeyerek, onun yerine yıkılan sendika binası varmış gibi gösterdi.





HÜLLELİ SATIŞ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ!





Bor Şeker Fabrikası, 2018 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde Doğuş Çay’a satılmıştı. Ancak Doğuş Çay, fabrikayı devralmayarak kamuoyunun yakından tanıdığı Dişli Ailesi’yle birlikte kurulan DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne devretmişti. İhale şartnamesine aykırı bu devir işlemi, kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, hülleli satış olarak tarihe geçmişti.













ŞEKER FABRİKASININ ARAZİSİ SATILMADAN GASP EDİLDİ!





Bu skandal hafızalarda canlılığını korurken, bu sefer Bor Şeker Fabrikası’nın satışa konu olmayan 625 bin metrekarelik arazisiyle ilgili yeni bir skandal patlak verdi. Hülle yaparak fabrikayı devralan Dişli ailesinin, devlette kalan şeker fabrikasının üstündeki sendika binasını yıkarak kendilerine havuzlu villa yaptırdıkları ortaya çıktı.





ARAZİ SKANDALI PATLAK VERİNCE SATIŞA ÇIKARILDI





Özelleştirme İdaresi, skandalın patlak vermesi üzerine 625 bin metrekarelik şeker fabrikasının arazisini Temmuz ayında alelacele satışa çıkardı. Dişli ailesi tarafından gasp edilen 625 bin metrekarelik arazinin Eylül ayında adrese teslim satış ihalesi yapılacak.





Özelleştirme İdaresi’nin Bor Şeker Fabrikası’nın arazisinin satış ilanı da manidar bulundu. Arazinin üstünde yer alan sendika binası yıkılarak, yerine havuzlu villa yapıldı. Ancak Özelleştirme İdaresi, Temmuz ayında çıktığı ilanda, yapılara ait bilgilerde havuzlu villayı göstermeyerek, onun yerine yıkılan sendika binası varmış gibi gösterdi. Hatta olmayan sendika binasıyla ilgili de şu bilgiler verildi: “Parsel üzerinde 16 bloklu lojman, okul, 2 adet misafirhane, lokanta, kantin ve sendika binası yer almaktadır. Sendika binası: Konu bina 647,00 m² tabana kurulu zemin kat olmak üzere tek katta; 647,00 m² yapı alanına sahip, 1983 yılı yapımı betonarme binadır. Bina dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.”