Süre doldu ... Memur maaşına zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın 2020-2021 memur ve memur emeklisi zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını Twitter üzerinden duyurdu.

Hükûmet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise yüzde 3+3 zam önermişti. Memur-Sen Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden tarafların anlaşma süresinin dolması üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını duyurdu.





Hükûmet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emeklisini ilgilendiriyor.





Bundan sonra ne olacak?

Zamların belirlenmesi için sendikaların 23 Ağustos’a kadar hakem kuruluna başvurması bekleniyor. Sayıştay Başkanı'nın başkanlık ettiği kurulda 5’i sendikaların belirlediği 11 üye bulunuyor. Kurul en az sekiz üyenin katılımı ile toplanabiliyor ve zamma beş gün içinde karar vermesi gerekiyor.