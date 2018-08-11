Samanyolu Haber /Spor / 'Artık ne uçak indirebilir, ne de kaldırabilirsiniz... Borç bir günde %25 arttı!' /11 Ağustos 2018 13:06

'Artık ne uçak indirebilir, ne de kaldırabilirsiniz... Borç bir günde %25 arttı!'

10 Ağustos'ta döviz kurlarında yaşanan artış ülke piyasalarını alt üst ederken futbol kulüplerindeki sıkıntılar da ikiye katlandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada Galatasaray'ın borcunun bir günde yüzde 25 arttığını dile getirirken "Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz" diyerek transferlerin artık o kadar kolay olamayacağına dikkat çekti.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, MKE Ankaragücü karşısında istedikleri 3 puanı alarak sezona galibiyetle başlamaktan mutluluk duyduklarını söylerken sarı kırmızılı kulübüne ekonomik durumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Albayrak, Spor Toto Süper Lig’de 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrasında yaptığı açıklamada, Osmanlı Stadı’nın zemininin kötü olduğunu ifade ederek, “Geçen haftaki Konya’daki zemin ve Ankara’daki zemin… Yetkililer bunun önlemini alır. Ne Ankaragücü’nde ne de bizde bir sakatlık olmadan atlattık.” dedi.

Öte yandan geniş bir kadroya sahip olduklarına ve transferde ‘uçak indirme’ laflarının geride kaldığına değinen Albayrak, “Bu hafta Sinan oynadı, başka hafta başkası oynar. Taktiklere biz karışamayız. Transfer yapmak istiyoruz. Bugünlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı.” diye konuştu.

GALATASARAY’IN BORCU DAĞLARI AŞTI

Galatasaray ezeli rakiplerine göre oyuncularına daha az ücret ödemesine rağmen, büyük bir zarara uğrayan diğer bir takım. Galatasaray'ın bu yıl sporcularıyla anlaştığı fiyatın toplamı 35.973.000 Euro. Birkaç ay önceki değerlere göre bu para 194.254.200 lira ediyordu fakat güncel değerlere göre Galatasaray sporcularına toplamda 263.322.360 Türk Lirası ödeyecek. Bu iki ödenek arasındaki 69.068.160 lira fark, Galatasaray'ın payına düşen döviz bazlı zarar.

Beşiktaş sporcularına yıllık 43.200.000 euro ödüyor. İki ay önceki kurlarla hesaplanıldığında 233.280.000 Türk Lirasına tekabül ediyor fakat güncel kurlarla bu para 316.224.000 Türk Lirası ediyor. Bu hesapla Beşiktaş 82.944.000 lira zararda.

Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunun toplam yıllık ücreti 43.550.000 euro. Bu rakam Haziranın 1'inde 235.170.000 Türk Lirasına denk geliyordu. Güncel değerlere göre Fenerbahçe'nin sporcularına ödemesi gereken toplam fiyat 318.786.000 Türk lirası. Bu hesaba göre Fenerbahçe döviz kurlarındaki bu yükselişle 83.616.000 lira zarara uğradı.

10 AĞUSTOS’TA DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA

Dolar kuru, 10 Ağustos’ta gündemdeki değişimlerle birlikte olağanüstü dalgalanmalar gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “ekonomik savaş” söylemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı “ekonomide yeni yaklaşımın” piyasalarca tatmin edici bulunmaması ve ekonomiye güvenin sarsılmasının yanı sıra ABD'nin ek gümrük vergisi açıklamasıyla TL dolar karşısında 2001 başından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydederek, tarihi zirve olan 7'yi test etti.
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  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
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  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
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