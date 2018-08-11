Havuz medyası: Fox TV'deki iki isim Türkiye'ye operasyon çekiyor

Sabah operasyonu, "Kanalın genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk ve sunucu Fatih Portakal yürütüyor" iddiasını kaleme aldı.
Sabah'ta yer alan 'haber'in bir kısmı şöyle:
15 Temmuz’da hain darbe girişimiyle Fetullahçı örgütün arkasında olan ABD, bugün ekonomide 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye’ye operasyon çekiyor. ABD’nin ekonomik terör saldırısının medya işbirlikçisi ise Fox TV. İşte bugüne kadar Fox TV’nin yürüttüğü kirli operasyonlar…
Fox Amerika ile eş zamanlı olarak Fox Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını fırsat bilip, 17/25 Aralık'tan bu yana yürüttüğü kirli operasyonlarına hız verdi. Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı.
Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.
ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, Trump'ın başlattığı ekonomik savaşa katıldı. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı.
ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.
FOX akşam haberlerinde, muhalefetin ABD ile birlikte Türkiye'ye saldırısına geniş yer verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İnce, ABD'nin saldırısına tek kelime edemeyip, iktidarı suçladı.
FOX Ana Haber'de akşam bir çok zam haberleri de vardı. Kriz tellalları, henüz zam yansımamış sektörler üzerinden kehanet kovaladı.
Murdoch elindeki medya gücüyle ABD ve İsrail'in gösterdiği hedefe saldırıyor, karşılığında milyarlarca dolarlık bir bütçe ile birlikte oldukça etkili bir manipülasyon gücüne sahip oluyor. Fox'un patronu siyonist Murdoch, bu doğrultuda Trump'ın Kudüs provokasyonuna tam destek verdi. Trump, Türkiye'nin öncülüğündeki hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada büyük rezillik yaşamıştı.
Haberin devamında bu gibi ifadeler uzayarak gidiyor...