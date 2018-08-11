Islık sesi çıkaran çocuğun akciğerinden düdük çıktı

Hindistan'da bir çocuğun öksürürken boğazından ıslık sesi çıkması sonrasında çekilen röntgende, çocuğun bronşunda bir düdük olduğu belirlendi.





Artı Gerçek’in tıp dergisi New England Journal of Medicine’dan aktardığına göre, 4 yaşındaki bir çocuk öksürürken boğazından ince ve ıslık gibi bir ses çıkması üzerine doktora götürüldü.





Sol ciğerinde şişlik tespit edildi

Durumdan şüphelenen ve endişelenen aile, doktora götürdüğünde ise şaşkınlık yaşadı. Çocuğun röntgeni çekilirken, doktorlar durumu inceledi ve sol ciğerde bir şişlik olduğunu fark etti. İncelemeyi detaylandıran yetkililer çocuğun bronşunda bir düdük bulunduğunu tespit etti.





Yetkililer uyardı

Düdük çocuğun bronşundan zorlu bir ameliyatla çıkarıldı. Yetkililer, bu yaşlardaki çocukların yanlışlıkla tehlikeli eşyalar yutabileceğini ve çok dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Dergideki araştırmada çocuğun sağlık durumunun düzeldiği ve ciğerlerindeki şişliğin ortadan kalktığı duyuruldu.