Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin üç gün önce görevden aldığı ilçe başkanına saldırı /28 Ağustos 2019 10:57

MHP'nin üç gün önce görevden aldığı ilçe başkanına saldırı

MHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz Cuma günü görevden alınan MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu’nun gece saldırıya uğradığı öğrenildi.

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Maltepe’de aracının önü dört kişi tarafından kesilen Kamburoğlu, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla gönderilen yazıyla, Maltepe İlçe başkanı Mesut Kamburoğlu ve yönetiminin görevden alındığını açıklamıştı.

Dün akşam saat 19.00 civarında, ilçe başkanlığı binasına gitmek için işyerinden ayrılan Mesut Kamburoğlu’nun yolu, Küçükyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde dört kişi tarafından kesildi. Aracı durduran kişilerin Kamburoğlu’na saldırmak istemesi üzerine Kamburoğlu ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak kendini savundu. Olay sonrası saldırganların olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

EMNİYETE ŞİKAYETTE BULUNDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mesut Kamburoğlu, şahıslardan şikayetçi oldu. Maltepe ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, kimlikleri belirlenen şahısların uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası olduğu iddia edildi.
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