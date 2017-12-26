Rusya Suriye'de kalıcı birlikler oluşturuyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üslerinde kalıcı olarak görev yapacak personeli oluşturmaya başladıklarını açıkladı.





Rus ajansı RIA'nın haberine göre Şoygu, "Başkomutan (Vladimir Putin), Tartus ve Hmeymim'deki ana üslerin yapısı ve kaç askerin görev yapacağını geçen hafta onayladı. Bu üslerde kalıcı olarak görev yapacak personeli oluşturmaya başladık" dedi.





Bugün de parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Tartus'taki deniz kuvvetleri lojistik merkezinin genişletilerek tam teşekküllü deniz üssüne dönüştürülmesine yönelik Suriye hükümetiyle yapılan anlaşmaya onay verdiği bildirildi.





Nükleer donanımlı gemiler de girebilecek





Rus savaş gemilerinin Suriye limanlarına girişi, kayıt olması ve askeri teçhizatın nakliyesi sürecini düzenleyen anlaşma Rusya'ya nükleer donanımlılar dahil olmak üzere 11 gemiyi aynı anda Tartus'ta bulundurma imkanı sağlıyor.





Üssün genişletilmesi çalışmalarının yılda 3 milyar 200 milyon rubleye (yaklaşık 55.5 milyon dolar) mal olacağı tahmin ediliyor. Anlaşmanın 49 yıllık olduğu ve sürenin dolmasının ardından 25'er yıllık zaman dilimleri için otomatik olarak uzatılabileceği belirtiliyor.





Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kazanılan askeri başarıların ardından 11 Aralık'ta Suriye'deki birliklerin önemli bir bölümünün geri çekilmesi talimatını vermişti. Hmeymim ve Tartus'taki üslerin dışında Rusya'nın Suriye'de üç tane de askeri polis taburu kalıcı olarak görev yapacak.