Samanyolu Haber /Dünya / Whatsapp grubuna atılan mesajlardan dolayı grup yöneticisi hapse girebilir /22 Nisan 2017 00:00

Whatsapp grubuna atılan mesajlardan dolayı grup yöneticisi hapse girebilir

Bu nasıl önlem dedirten karar yürürlüğe girdi.

SHABER3.COM

Hindistan'ın Varanasi kentinde yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak. Yeni yasa, Hindistan'da 200 milyonu bulan Whatsapp kullanıcıları arasında yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi'de yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.

Yanlış bir bilgiyi paylaşan kişilerin bulunduğu grupların yöneticileriyle ilgili alınan bu karar, yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.

'YALNIZCA BİLDİĞİNİZ KİŞİLERİ EKLEYİN'

Facebook ve Whatsapp'taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Gruba kimlerin katılacağını ve grup ismi gibi özellikleri, yöneticiler belirleyebiliyor.

Yeni yasa, grup yöneticilerinin, arkadaşları ya da ailelerinin doğru bilgileri yaygınlaştırdığından sorumlu olacak. Hindistan'da 200 milyonu aşan Whatsapp kullanıcısına, "yalnızca kişisel olarak bildikleri kişileri gruplara eklemeleri" söylendi. Yanlış bilgilerin grupta paylaşılmasının ardından, grup yöneticisinin bilginin yanlış olduğunu belirtmesi ve yanlış bilgiyi yayan kişiyi gruptan çıkartması gerekiyor.

POLİSE BİLDİRMELERİ GEREKECEK

Hindistan'da kullanıcılara tavsiye edilenler bununla sınırlı değil. Yanlış bilgi paylaşanların polise bildirilmesi gerektiğini de, Whatsapp kullanıcılarına duyuruldu. Eğer bunu yapmazlarsa, Whatsapp'taki grup yöneticileri, gönderilen yanlış bilgilerin sorumluluğunu üstlenmiş olacak.

Grup yöneticilerinin dikkatli olması gerektiği söylenen bir konu da, dini grupları incitecek mesajların paylaşılmaması.
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