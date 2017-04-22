Whatsapp grubuna atılan mesajlardan dolayı grup yöneticisi hapse girebilir

Hindistan'ın Varanasi kentinde yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak. Yeni yasa, Hindistan'da 200 milyonu bulan Whatsapp kullanıcıları arasında yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyor.





Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi'de yürürlüğe giren bir yasaya göre, Whatsapp gruplarında atılan mesajların hukuki sorumluluğu, grup yöneticisine ait olacak.





Yanlış bir bilgiyi paylaşan kişilerin bulunduğu grupların yöneticileriyle ilgili alınan bu karar, yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.





'YALNIZCA BİLDİĞİNİZ KİŞİLERİ EKLEYİN'





Facebook ve Whatsapp'taki gruplarda, bir ya da daha çok kişi grup yöneticisi olabiliyor. Gruba kimlerin katılacağını ve grup ismi gibi özellikleri, yöneticiler belirleyebiliyor.



