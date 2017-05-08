Samanyolu Haber /Dünya / Aralarındaki gerilim bir türlü bitmiyor /08 Mayıs 2017 10:31

Aralarındaki gerilim bir türlü bitmiyor

Obama'dan sağlık reformu açıklaması: 'Bu tartışma bitmedi'

Aralarındaki gerilim bir türlü bitmiyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi ismiyle anılan sağlık reformunun yürürlükte kalması için Kongre'yi işaret ederek, "büyük bir umut" beslediğini açıkladı.

Obama, Kongre üyelerinin, ülkenin sağlık sisteminin geleceğini ilgilendiren bir durumda partiler üstü bir tutum takınmasını umduğunu söyledi.

'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık sigorta sisteminin yürürlükten kaldırılması için hazırlanan tasarı, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Eski sağlık reformu yasasını kaldırmak, ABD Başkanı Trump'ın kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi.

Obama, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan seçimlerde yönetimi devrederken halefi Donald Trump'ın Amerikan değerlerini tehdit ettiğini görmesi halinde, buna karşı açıkça konuşabileceğini söylemişti.


Boston'daki bir ödül töreni sırasında konuşan Barack Obama, "Buradaki herkes artık biliyor ki bu büyük tartışma bitmiş değil. Benim ve milyonların büyük umudu, partisi ne olursa olsun, Kongre üyelerinin, doğruları değerlendirmeye alarak gerçekleri konuşma cesaretinin halen var olduğudur" dedi.

Obama, başkanlıktan ayrıldıktan sonra yaptığı 3 konuşmada da Trump'a direkt olarak hitap etmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre eski başkan Pazar günü, sağlık reform ile ilgili açıklamaları sırasında da Donald Trump'ın adını kullanmadı.

Oylama haziran ayında olabilir

Yasa tasarısının oylanması, Cumhuriyetçiler içinden gelen eleştiriler üzerine geçtiğimiz haftalarda rafa kaldırılmıştı.

AHCA (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası) adlı yasa tasarısının, değişen haliyle şimdi Senato'da oylanması gerekiyor.

Demokratlar ile hastalar, doktorlar ve hastaneleri temsil eden gruplar tasarıya karşı çıkıyor.

Oylamanın haziran ayında yapılması bekleniyor.
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