Samanyolu Haber /Gündem / Kayıtlarda ‘bulunamadı’: Bitkisel hayata giren öğretmenin yardım talebine ret /08 Mayıs 2017 10:29

Kayıtlarda ‘bulunamadı’: Bitkisel hayata giren öğretmenin yardım talebine ret

Hakkari’de ıslak betonun altında kalınca bitkisel hayata giren öğretmenin ailesinin, dava açabilmek için istediği 80 bin liralık adli yardım talebi reddedildi.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki kaçak inşaatın dördüncü katına 8 Haziran 2014’te beton döküldüğü esnada yandaki binanın duvarı çöktü.

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Kumru Konak da uyurken ıslak betonun altında kaldı. Konak, betonun solunum yollarını tıkaması nedeniyle ‘eski hayatına dönemeyecek’ şekilde bitkisel hayata girdi.

Türkiye’de yoğun bakım rehabilitasyonu organize olmuş kurum bulunmadığı için Almanya’ya gitmesi önerilen Konak için geçen yılın ekim ayında yardım kampanyası başlatıldı. Konak, Almanya’da bir süre tedavi gördü ancak yüksek masraflar nedeniyle Türkiye’ye dönerek ağabeyinin evinde taşındı. Burada tedavisi sürüyor.



80 bin liralık harç ödenemedi

 Konak’ın ailesi olaydan sorumlu tuttukları yedi sanık için 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ancak 80 bin liralık harç ödenemedi.

Avukatların Adalet Bakanlığı’ndan adli yardım talebi, Yüksekova 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 14 Şubat’taki kararla kabul edilmedi.

Mahkeme, gerekçe olarak Konak’ın ağabeyi Ali Ekber Konak’ın 3 bin liralık maaş almasını gösterdi.

Avukatlar karara 2’nci Asliye Hukuku Mahkemesi’nde itiraz etti. Bu mahkemenin kararında ise Kumru Konak’ın da malulen emekli olduğu, bu nedenle de aylık geliri bulunduğunu belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göreyse Konak halen çalışıyor görülüyor, malul maaşı da almıyor.




Masraflar karşılanamıyor


Ailenin avukatı Harika Karataş, “Aylık 100 bin Euro’luk masrafı vardı. Malul maaşı alsa bile masrafı karşılayamaz. Bunlar mahkemece görmezden gelinerek hukuka aykırı beyanlarla taleplerimiz reddediliyor” diye konuştu.

Ağabey Ali Ekber Konak şunları kaydetti: “Gönüllü arkadaşlar kız kardeşimin fizik tedavisini devam ettiriyor. Bizi kısmen algıladığı için bilinci yarı kapalı. Ege Üniversitesi’nden sevk edilirken sadece sağ ayağının baş parmağı oynuyordu. Ama şimdi ayağını geri çekebiliyor. Masrafları ağır geldiği için klinikten çıkardık. Yeni bir klinikle görüşüyoruz.”
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