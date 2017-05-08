Kayıtlarda ‘bulunamadı’: Bitkisel hayata giren öğretmenin yardım talebine ret

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hacı Ömer Sabancı Caddesi’ndeki kaçak inşaatın dördüncü katına 8 Haziran 2014’te beton döküldüğü esnada yandaki binanın duvarı çöktü.





Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Kumru Konak da uyurken ıslak betonun altında kaldı. Konak, betonun solunum yollarını tıkaması nedeniyle ‘eski hayatına dönemeyecek’ şekilde bitkisel hayata girdi.

Türkiye’de yoğun bakım rehabilitasyonu organize olmuş kurum bulunmadığı için Almanya’ya gitmesi önerilen Konak için geçen yılın ekim ayında yardım kampanyası başlatıldı. Konak, Almanya’da bir süre tedavi gördü ancak yüksek masraflar nedeniyle Türkiye’ye dönerek ağabeyinin evinde taşındı. Burada tedavisi sürüyor.





80 bin liralık harç ödenemedi





Konak’ın ailesi olaydan sorumlu tuttukları yedi sanık için 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ancak 80 bin liralık harç ödenemedi.





Avukatların Adalet Bakanlığı’ndan adli yardım talebi, Yüksekova 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 14 Şubat’taki kararla kabul edilmedi.

Mahkeme, gerekçe olarak Konak’ın ağabeyi Ali Ekber Konak’ın 3 bin liralık maaş almasını gösterdi.

Avukatlar karara 2’nci Asliye Hukuku Mahkemesi’nde itiraz etti. Bu mahkemenin kararında ise Kumru Konak’ın da malulen emekli olduğu, bu nedenle de aylık geliri bulunduğunu belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göreyse Konak halen çalışıyor görülüyor, malul maaşı da almıyor.







Masraflar karşılanamıyor







