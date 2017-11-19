Yandaşlar mutlu olabilir: Köylü Murat dayı tutuklandı

İhlas Haber ajansı muhabirinin Gülen için f…, hain gibi ifadeler kullanmasına karşı çıkan Murat Gülen, ‘Hocaefendi’ye öyle deme, Hocaefendi ne yapmış. Karıncayı incitmeyen insanlara öyle deme’ şeklinde uyarılarda bulunmuştu. İHA muhabiri Ahmet Akbuğa’nın tahrikleri karşısında yatıştırıcı cevaplar veren Murat Gülen, bu videonun yandaş hesaplarda yayınlanmasından sonra adeta linç edildi ve hedef gösterildi. Ardından ise Gülen gözaltına alınmıştı. Gülen mahkeme tarafından tutuklandı







Köylü Murat Gülen’i tutuklatan İHA Muhabiri Ahmet Akbuğa’nın şahsi sosyal medya hesaplarında bu haberine yer vermemesi ise dikkat çekti.





