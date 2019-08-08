Apple 'özel iPhone' modeli çıkarıyor

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Apple'ın güvenlik araştırmacıları içi 'özel iPhone'lar' dağıtmaya hazırlandığı belirtiliyor. Uygulamanın yeni iPhone'ları daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.







CHIP'in haberine göre Apple, güvenlik araştırmacılarına özel iPhone'lar dağıtmaya başlayacak ve Mac için bir ödüllü bug bulma programı başlatacak.





Forbes'e göre firma, bu güvenlik adımlarını Las Vegas'ta bu hafta düzenlenecek Black Hat güvenlik konferansında duyuracak.





Firma, bazı güvenlik araştırmacılarına sadece davetiye yoluyla özel iPhone'lar sunmayı planlıyor. Bu iPhone'lar, telefonun tüketici sürümü kadar kilitli olmayacak ve araştırmacıların bellek gibi bileşenleri daha yakından incelemesine izin verecek.





Forbes'e göre bu iPhone'lar, Apple'ın kendi çalışanlarına sunduğu iPhone'lar kadar açık olmayacak ancak cihazın işleyişini mercek altına almaya izin verecek.





Bunun yanında çok beklenen ödüllü bug bulma programı da sonunda açılacak. Bir güvenlik araştırmacısı, geçtiğimiz aylarda yönetici haklarına sahip olmadan parolaları ele geçirmeye yönelik bir açık bulduğunu söylemiş, açığın detaylarını Apple'a bildirmeyi reddetmişti. Araştırmacının amacı, sadece iOS hataları bulmaya yönelik ödül programını protesto etmekti.