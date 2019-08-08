Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu:ABD'nin oyalamalarına müsaade yok /08 Ağustos 2019 21:15

Çavuşoğlu:ABD'nin oyalamalarına müsaade yok

ABD ile varılan güvenli bölge anlaşması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, Washington'ın güvenli bölgeyle ilgili oyalama sürecine girmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Menbiç yol haritasını ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte hazırladıklarını belirten Çavuşoğlu, planın 90 gün içerisinde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl üzerinde anlaşma sağlanan Menbiç yol haritası, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini öngörüyordu. 

Güvenli bölge için uzlaşma

Türkiye ve ABD, günler süren pazarlığın ardından dün Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Türkiye tarafından yapılan açıklamada güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulacağı belirtilmiş, ve güvenli bölgenin bir "barış koridoru" olacağı vurgulanmıştı. Ancak güvenli bölgenin nasıl işleyeceği ve sınırlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında varılan güvenli bölge mutabakatı Şam'ın tepkisine neden oldu. Suriye hükümeti, mutabakatı "Şam'ın bağımsızlığına ve bölgesel bütünlüğüne küstahça bir saldırı ve gerilimin tehlikeli bir biçimde tırmandırılması" olarak nitelendirdi.
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