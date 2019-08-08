Suriyeliler: 'Kimlik almaya gidiyoruz' denilerek sınır dışı edildik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3 milyon 639 bin 284 Suriyeli bulunduğunu, 92 binine Türkiye vatandaşlığı verildiğini ve 12-31 Temmuz arasında 12 bin 474 kaçak göçmenin yakalandığını duyururken, bu sayının günlük ortalama 2 bin olduğunu ekledi.







Peki Türkiye'de yaşayan Suriyeliler nasıl sınır dışı ediliyor ya da kimler bu sürece dahil ediliyor.Geri gönderilen kimi Suriyeli göçmenler, kendilerine 'kimlik almak üzere yola çıkarıldıkları'nın söylendiğini belirtiyor.





DW Türkçe'den Burcu Karakaş'ın haberine göre, 23 yaşındaku Suriyeli Ayham kimliği olmadığı için Suriye'ye geri gönderildiğini anlatıyor.





İstanbul'da Taksim'de çalışırken kimlik almaya çalışan ancak aracıların para talebi nedeniyle vazgeçen Ayham, 18 Temmuz günü öğle saatlerinde işine gitmek üzereyken polis tarafından durdurulduğunu ve kendisine kimlik sorulduğunu söylüyor.





Gözaltına alınan Ayham daha sonra bir otobüs dolusu Suriyeli ile birlikte İdlib'e gönderildi. Gönderilenlerden bazılarının kimliği bulunmasına rağmen sınır dışı edilmekten kurtulamadıklarına değinen Ayham, Tuzla'dan kalkan üç otobüsün Suriye'ye yol aldığını ancak yola çıkarılan Suriyelilere, "Kimlik alacaksınız, sınır dışı yok" denildiğini anlatıyor.





Telefonları da dahil şahsi eşyaları alındı. Bazı Suriyelilerin eşyalarını alarak dönmek istediklerini ancak bir kez daha "Merak etmeyin, geri gönderme yok" denildiğini kaydeden Ayham, Taksim'den İdlib'e 24 saatte götürüldüklerini ifade ediyor.





Hatay Reyhanlı’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’na yakın Sarmada kasabasından sınır dışı edildiklerini aktaran Ayham, işi ve evinin Türkiye'de olduğunu hatırlatarak geri dönmek istediğini yineliyor.





Habere göre, benzer bir şekilde geri gönderilenlerden biri de 22 yaşındaki Muhammed. Kimliği bulunmayan Muhammed de aracıların para istemesi nedeniyle kimlik çıkartamayanlardan.





Sivil polisin gözaltısının ardından sınır dışı edilen Muhammed de kendisine, "Hatay’a gideceğiz, oradan kimlik alacaksınız" dendiğini belirtiyor.





Halihazırda Afrin'de kalan Muhammed'in aksine, İstanbul'da yaşayan ve çalışan İbrahim kimliği olduğunu ifade ediyor. Antep'te kayıtlı olan ancak iş bulamadığı için İstanbul'a göç ettiğini kaydeden İbrahim, geri gönderilmekten endişe ediyor.





Kitapçıda çalışan İbrahim, "Kimliği olanların da gönderildiklerini duyuyoruz. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Valiliğin açıklamasını gördüm, binlerce Suriyeli gönderilmiş. Onların hepsi kimliği olmayanlar değil. Suriye’de iş yok, hizmet yok. Gidersem ne yaparım, bilmiyorum" sözleriyle endişelerini dile getiriyor.