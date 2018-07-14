Samanyolu Haber /Gündem / 'Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılarda pişmanlık olabilir, bizde olmaz' /14 Temmuz 2018 15:57

'Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılarda pişmanlık olabilir, bizde olmaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'Apolet tartışmasında hata yaptım' diyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye zavallı dedi

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Bahçeli açıklamasında, "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Perşembe günü Habertürk kanalında katıldığı bir programda, "Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım'' demişti.

'Af konusunda yasa teklifi sunacağız'

Bir gazetecinin sorusu üzerine Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı af çağrısının, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Bahçeli, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama faaliyetleri başladığı zaman bir yasa teklifi sunacağız. Onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz" diye konuştu.

BBC Türkçe
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