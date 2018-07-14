AB Komisyonu Başkanı'nın bu görüntüsü zirveye damga vurdu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de önceki gün sona eren NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken ve tartışmaya neden olan görüntülerinden birine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker imza attı.







NATO Zirvesi’nin ilk günü sonunda düzenlenen çalışma yemeği galasına katılan Juncker ayakta durmakta zorlandı. Birkaç kez sendeleyen Juncker, ayakta kalabilmek için NATO liderlerinden yardım almak zorunda kaldı.





Zaman zaman fazla alkol almasıyla tanınan Juncker’in sendeleme ve desteksiz yürüyememe görüntüleri sarhoş olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.





Dengede durmakta zorlanan 63 yaşındaki Juncker, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve zaman zaman diğer liderlerin kollarına girmesiyle yürüyebildi.





Dikkat çeken görüntülerin ardından AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Juncker’in özellikle de çarşamba akşamı acı verici bir siyatik atağı geçirdiğini belirterek ilaç aldığını ve şimdi daha iyi olduğunu söyledi.