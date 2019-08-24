Samanyolu Haber /Dünya / Antartika'nın gerçek fotoğrafını çekene 100 bin TL ödül! /24 Ağustos 2019 20:16

Antartika'nın gerçek fotoğrafını çekene 100 bin TL ödül!

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

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Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Özkan, Antarktika kıtasının Dünya'nın etrafını çevreleyen buzullar olduğunu iddia etti. NASA dahil pek çok kurumun dünyaya sahte görüntüler servis ettiğini öne süren Özkan, Antarktika kıtasının gerçek fotoğrafını çekene ve teorilerinin aksini ispat edenlere, 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Düz Dünya Derneği daha önce de Dünya'nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlar için 50 bin TL ödül vaat etmişti. 

Özkan'ın teorisini şu sözlerle savundu; "Gerçek diye anlatılan Antarktika kıtası güneyde bir parça olarak yer alıyor. Fakat 'Düz Dünya Modeli'nde Dünya'nın etrafını çevreleyen buz dağlarıdır. Yani aslında bir kıta değildir. Elimizdeki teknolojiyle uçuş rotalarına baktığımızda hiçbir uçak Antarktika kıtası üzerinden geçmez. Çünkü burası anlatıldığı gibi bir kıta olmadığı için geçilmesi teknik olarak mümkün değil. Gerçek Antarktika, Dünya'nın etrafındaki buzullardır. Bunun aksini ispat edecekler için 100 bin TL ödül hazır. Derneğimiz tarafından anında ödeme yapılacak."
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