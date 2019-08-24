Beşiktaş'ın efsane ismi kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fikret Orman tarafından takımda istenmediğinin kendisine söylendiğini belirtmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.





Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.





Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;





"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."