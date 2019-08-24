Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'ın efsane ismi kadro dışı bırakıldı /24 Ağustos 2019 20:01

Beşiktaş'ın efsane ismi kadro dışı bırakıldı

Uzun yıllardır Beşiktaş'ta top koşturan ve artık adı Siyah Beyazlı kulüp ile özdeşleşen yıldız isim içim kadro dışı kararı verildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Fikret Orman tarafından takımda istenmediğinin kendisine söylendiğini belirtmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.
Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş'ın efsane ismi kadro dışı bırakıldı Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:34:20