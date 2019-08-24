Samanyolu Haber /Gündem / Cinayeti övene gözaltı, görüntüyü çeken serbest /24 Ağustos 2019 20:28

Cinayeti övene gözaltı, görüntüyü çeken serbest

Emine Bulut cinayetini övücü nitelikte bir mesaj yayımladığı için gözaltına alındı. Öte yandan Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki genç de, serbest bırakıldı.

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İzmir'de bir kişi, ülkede infiale yol açan Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetini övücü nitelikte bir mesaj yayımladığı için gözaltına alındı. Öte yandan Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki genç de, serbest bırakıldı.

Torbalı ilçesinde ikamet eden ve eşiyle boşanma sürecinde olduğu belirtilen S.Ç. sosyal medya üzerinden Emine Bulut cinayetini savunan bir mesaj yayınladı. Kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı. "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur" diyen S.Ç, "Benim eşimin sonucu da böyle olacak" dedi.

Mesaj sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi. Şikayetler üzerine zanlı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin yanında bıçaklamıştı. Cep telefonu ile şiddet içerikli görüntünün çekilmesi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y. (19) tespit edildi. Dün akşam saatlerinde emniyete götürülen B.Y., alınan ifadesinin ardından savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı.
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