Antalya'da fırtına nedeniyle otobüs devrildi: Yaralılar var





Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.









HAVAALANINDA OTOBÜS DEVRİLDİ





Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Olayda yaralılar olduğu belirtildi.





Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bir otobüs, bir minibüs devrildi. Bir uçak hasarlı, 12 yaralı var" dedi. Karaoğlu, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.





Kaza anları kameralara yansıdı.