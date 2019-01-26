Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da fırtına nedeniyle otobüs devrildi: Yaralılar var /26 Ocak 2019 15:21

Antalya'da fırtına nedeniyle otobüs devrildi: Yaralılar var

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var.

Kaza anları kameralara yansıdı



Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu.
Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.


HAVAALANINDA OTOBÜS DEVRİLDİ

Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi. Olayda yaralılar olduğu belirtildi. 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bir otobüs, bir minibüs devrildi. Bir uçak hasarlı, 12 yaralı var" dedi. Karaoğlu, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. 

Kaza anları kameralara yansıdı. 


Kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Caddesi'nde çok sayıda ağaç devrildi. İki otomobil, devrilen ağaçların altında kaldı. Cadde, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. 
Dolu yağışının da etkili olduğu kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, Lara bölgesindeki bazı binaların çatıları uçtu.
 

Öte yandan Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. 
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