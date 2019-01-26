Binali Yıldırım AKP'nin otel masraflarını TBMM'ye mi ödetti?

CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın yerel seçim aday belirleme sürecinde partisi AKP adaylarının Ankara ziyaretlerindeki konaklama masraflarını Meclis’e ödettiğini iddia etti.





TBMM ADINA YAPILAN ANLAŞMADA AKP'YE ÜCRETSİZ KONAKLAMA





Ceylan, TBMM’nin altı farklı lokantasında görevli yaklaşık yüz elli aşçı ve garsona Ankara’da bulunan 9 ünlü otelle “hizmet içi eğitim” adı altında mesai yaptırıldığını ileri sürerek, “Bize ulaşan iddialara göre, 'hizmet içi eğitim' adı altında otellere TBMM’den ödeme yapılmış, üstüne personel görevlendirilmiş karşılığında da AKP için otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış” diye konuştu.





KİMLER YARARLANDI?





Çanakkale milletvekili Ceylan, Binali Yıldırım’ın cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeyle bu iddiayı gündeme taşıyarak, “TBMM tarafından bahse konu otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış mıdır? Alındı ise bu hizmetten kimler yararlanmıştır?” diye sordu.





'30 YILLIK PERSONELE PROTOKOL EĞİTİMİ NEREDEN ÇIKTI?'





Ceylan, önergesinde TBMM Destek Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde ikisi milletvekillerinin özel kullanımına sunulmuş, toplam altı restoranda hizmet verildiğini ve bu restoranlarda 150 civarında aşçı ve garsonun görev yaptığını söyledi. Ceylan, Meclisin kadrolu personeli olan garson ve aşçıların birçoğunun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile ilgili ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olduklarını belirterek, “Bu personelin tamamının protokol servisi verme konusunda eğitimli ya da mesleki tecrübeye sahip olduğu aşikârdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin en seçkin kurumunda görev yapan bu insanların bazıları 30 yılı aşkın süredir Başbakanlardan Bakanlara, yabancı misyon temsilcilerinden milletvekillerine hizmet vermektedir. Gidip otellerde protokol eğitimi aldırmanın amacı nedir diye kafamızda soru işareti oluştu. Bu insanlara protokol eğitim vermek nerden çıktı?” diye sordu.





ANKARA'DA 6 OTEL





Ceylan, TBMM başkanlığının, personelin HiltonSA Otel, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, Mövenpick Hotel, The Green Park, Anadolu Hotel, Grand Ankara Hotel, Divan Çukurhan Otel, Ataköşk Hotel ve Bilkent Otel’de görevlendirildiğini söyledi. Ceylan konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı Yıldırım’a verdiği önergede “Tamamı “Protokol Servis” eğitimi alan TBMM personeli yukarda adı geçen otellerde “Hizmet İçi Eğitim” adı altında görevlendirildikleri doğru mudur? Eğer doğru ise gerekçesi nedir?” diye sordu.





SÖZLEŞME İMZALANDI MI?





Ceylan, verdiği önergede “Hizmet İçi Eğitim alımı ile ilgili sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise sözleşme kaç kişiyi kapsamakta, kişi başı eğitim ücreti ne kadar olarak belirlenmiş ve toplam proje maliyeti nedir?” diye sorarak, TBMM’nin otellere bu projeyle ilgili olarak ödeme yaptığı yönünde iddiaların olduğunu söyledi.





Ceylan, kendisine ulaşan iddiaların, otellerle yapılan sözleşmenin ve personel eğitimin karşılığında ücretsiz konaklama hizmeti alındığı şeklinde olunduğu belirterek, önergede “Bu ödemeler karşılığında adı geçen otellerden, “Hizmet İçi Eğitim” alımı dışında herhangi bir hizmet alımı gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise bu hizmet alımları arasında “Konaklama Hizmeti” alımı var mıdır?” diye sordu. Ceylan, böylesi bir projenin amacını merak ettiklerini ifade ederek, “Sayın Binali Yıldırım, AKP’lilerin konaklama giderlerini TBMM Bütçesinden bu projelerle mi sağlandı?’ sorusu geliyor insanın aklına ve bu yönde iddialar da bize ulaştı” diye konuştu. Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a konu ilgili olarak verdiği önergede “Bu ödemeler karışlığında TBMM tarafından bahse konu otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış mıdır? Alındı ise bu hizmetten kimler yararlanmıştır?” diye sorarak, “Anayasa’nın açık hükmüne karşın istifa etmemekte ısrar eden Sayın Yıldırım, umarım Gazi Meclis’in manevi şahsiyetine zarar verecek bir protokole imza atmamıştır. Bu iddia gerçek ise, Meclis seçim adaletine gölge düşüren bir tavırdır” dedi.