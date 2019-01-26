Samanyolu Haber /Gündem / Rektör niyetini baştan belli ediyor Baskı ve stres altında çalışabilmek eleman arıyor /26 Ocak 2019 14:44

Rektör niyetini baştan belli ediyor Baskı ve stres altında çalışabilmek eleman arıyor

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş'in Rektör olduğu Ankara Üniversitesi'nde Personel Daire Başkanlığı'nın, sözleşmeli personel alımı şartları arasında, 'Baskı ve stres altında çalışabilmek' maddesi var.

SHABER3.COM

Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için ilginç bir şart koştu. 100’ü aşkın akademisyenin ihraç edildiği ve soruşturmaların eksik olmadığı üniversitede, “Yazılım takım lideri” olarak çalışacak personel için Personel Daire Başkanlığının resmi sayfasında yer alan özel şartlar arasında “Baskı ve stres altında çalışabilmek” maddesi dikkat çekti.OHAL KHK'leri ile barış imzacıları dahil en çok akademisyenin ihraç edildiği, soruşturmaların bitmek bilmediği Ankara Üniversitesi'ndeki personel alım şartı, akıllara özel sektör ilanlarını getirdi.



Ankara Üniversitesi'nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere açılan ilan kapsamında 6 bilişim personeli işe alınacak. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı'nda aranan şartlar arasındaki özel şartlar kısmında ise “baskı ve stres altında çalışabilmek” dikkat çekiyor.

Evrensel'den Burcu Yıldırım'ın haberine göre Ocak ayında açılan ilana başvurular 4 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

“Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,” genel şartlarının dışında aralarında “En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, baski ve stres altında çalışabilmek, yoğun iş temposunda çalışabilmek” şartlarının da bulunduğu özel şartlar aranıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rektör niyetini baştan belli ediyor Baskı ve stres altında... Sonraki Haber >>

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:53