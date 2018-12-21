Samanyolu Haber /Gündem / Bu görüntüye Milli Piyango'dan açıklama... Bakın nasıl olmuş /21 Aralık 2018 11:34

Bu görüntüye Milli Piyango'dan açıklama... Bakın nasıl olmuş

Milli Piyango İdaresi, kamuoyunda tartışmaya yol açan çekiliş görüntülerine ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, aynı topun tekrar düşmesi 'tesadüf' olarak nitelendirildi.

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli piyango çekilişiyle ilgili sosyal medyada yayılan bir video büyük tartışma başlattı. Görüntülerde kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun düşmesi ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.

MİLLİ PİYANGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili, Milli Piyango resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

— 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişi ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti ortaya çıkmıştır; idaremiz tarafından düzenlenen şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

— İdaremizce düzenlenen tüm çekilişlerden önce, Çekiliş Heyeti ve Noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testleri yapılmaktadır. Çekiliş küreleri ile ilgilenen teknik personel çekiliş esnasında küreler ile ilgili herhangi bir sorun veya arıza olduğunda anında müdahale edilebilmesi amacıyla arkada hazır bulunmaktadır.

— Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir. Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

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