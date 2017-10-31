Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da 20 gözaltı /31 Ekim 2017 02:20

Antalya'da 20 gözaltı

Antalya'da Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen cadı avı kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
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