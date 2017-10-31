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Antalya'da 20 gözaltı
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Antalya'da 20 gözaltı
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31 Ekim 2017 02:20
Antalya'da 20 gözaltı
Antalya'da Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen cadı avı kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
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